قارئ يستغيث بصدي البلد لعلاجه على نفقة الدولة

أرسل القارئ محمد عبد العال يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجه على نفقة الدولة.

وقال عبد العال في شكواه اتقدم لكم بشكوى بعد أن تم إجراء عملية لي علي نفقة الدولة قسطرة قلب وبعد إجراء العملية حدث لي تسرب وريدى ويتسبب في نزيف داخلي.

حيث أني تكلفت الكثير بين اشاعات وأدوية وغير قادر على مواصلة العلاج حيث اني لا اعمل وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتا بحالتي للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم ٠١٠٦٢٦٠٠٣١٦.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.