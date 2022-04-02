أخبار الفن | صور جديدة من الاختيار ٣ .. سر تأجيل عالم موازي لـ دنيا سمير غانم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

مرض نجوم المسلسل.. سر تأجيل عالم موازي لـ دنيا سمير غانم

كشف المنتج والممثل هشام جمال، سبب تأجيل مسلسل “عالم موازي” للفنانة دنيا سمير غانم.

قال هشام جمال في تصريح على قناة “الحياة”: الظروف التي مر بها طاقم عمل المسلسل كانت السبب في تأجيل المسلسل، مثل مرض دنيا.



بعد شائعات تعرضها للسرقة.. تعليق جديد من الإعلامية جاسمين طه زكي

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، أنها انزعجت كثيرًا بسبب الشائعات المغلوطة حول تعرضها لسرقة مجوهراتها الخاصة خلال اليومين الماضيين.

وأضافت جاسمين طه زكي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنها لا تعلم مصدر الشائعة، ولكنها تفاجأت بأن أحد المواقع الإخبارية قام بنشر الخبر المغلوط، مشيرة إلى أن الموقع قام بتصحيح الخبر فيما بعد.

طرح 3 بوسترات جديدة للجزء الثالث من مسلسل الاختيار

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار٣ بوسترات جديدة من المسلسل تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

البوستر الاول لكريم عبد العزيز، والثاني للفنان أحمد عز، والثالث أحمد السقا.