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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبرx ترند ...طليقة أحمد الفيشاوي تكشف حقيقة ارتباطها.. هنادي مهني تشعل التيك توك بالرقص مع أكرم حسني.. وفاة والد الممثل الشاب أحمد عبد العزيز

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 

إفطار في الجنة.. وفاة والد الممثل الشاب أحمد عبد العزيز

أعلن الممثل الشاب  أحمد عبد العزيز، وفاة والده اللواء عبد العزيز أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب  أحمد عبد العزيز: لله الأمر من قبل ومن بعد اختار أبي إفطار أول يوم رمضان في الجنة.

أنا مش مخطوبة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف حقيقة ارتباطها

أثارت  ندى الكامل  طليقة أحمد الفيشاوي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما طلبت من المتابعين عدم نشر صورها مع طليقها، مؤكدة أنها بدأت مرحلة جديدة مع شخص آخر لا يسمح بتداول هذه الصور.

وكشفت  ندى الكامل حقيقة ارتباطها، حيث كتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: أنا مش مخطوبة وعزباء تمامًا.

 

هنادي مهني تشعل التيك توك بالرقص مع أكرم حسني.. فيديو

نشرت الفنانة هنادي مهنى فيديو جديد برفقة النجم أكرم حسني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهرت هنادي مهنى وهي ترقص مع أكرم حسني وعلقت قائلة: مين هيعمل أحلي تيك توك عشان يحضر معانا التصوير؟

 

ربنا يحفظ مصر من كل شر.. يسرا تهنئ جمهورها بشهر رمضان الكريم

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة جمهورها بشهر رمضان الكريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت الفنانة يسرا صورة جديدة وعلقت قائلة: كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .. ربنا يحفظكم ويحفظ مصر من كل شر.

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