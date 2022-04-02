أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 2 أبريل 2022

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، السبت 2 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

واستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، السبت، فى البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم، السبت، 18.28 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع.

ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم، السبت.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم، السبت، 20.18 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم، السبت، 23.90 جنيه للشراء و24.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم، السبت، 19.70 جنيه للشراء و19.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم، السبت، 1.94 جنيه للشراء و1.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم، السبت، 2.07 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم، السبت، 2.71 جنيه للشراء و2.75 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم، السبت.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 14.89 جنيه للشراء و15.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم، السبت، عند 2.87 جنيه للشراء و2.89 جنيه للبيع.

البنك المركزى

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي مارس الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1%، وأعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه.

وفى نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.