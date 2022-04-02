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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخاوف في الشارع الفلسطيني بسبب ارتفاع أسعار السلع مع حلول شهر رمضان | فيديو

فلسطين
فلسطين

عرضت فضائية " يورونيوز " مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بشهر رمضان الكريم .

وجاء في التقرير نقل مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني ، وسط مخاوف من غلاء الأسعار في العديد من الدول .

وارتفعت أسعار السلع في " غزة " بنسبة وصلت لـ 11% ، ووجدت الكثير من العائلات نفسها عاجزة عن توفير تكلفة موائد الإفطار .

التمسك بالعادات والثقافة

يتمسك الشعب الفلسطيني بعاداته وثقافته، كما يتمسك بحقه في أرضه، ورغم بطش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه شعب مُصر على الحياة والنضال، وفي الوقت الذي ضيقت فيه سلطة الاحتلال على الصلاة في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان، يتجمع المقدسيون عند باب دمشق في المسجد الاقصى ليحتفلوا بالشهر الكريم.

 

كبير العائلة وعادات رمضانية

في فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها المتناثرة في كل اتجاه، تلوح في الأفق عادات رمضانية تندمج مع روح العصر، وتتأقلم معه محافظة على سماتها وأصالتها، ومن بين هذه العادات قيام «كبير العائلة» أو من ينوب عنه بزيارة أرحامه وتقديم الهدايا بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وغالباً ما يتم هذا الأمر بعد الإفطار في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتعرف تلك العادة بـ «الرمضانية». 

رمضان فضائية يورونيوز احتفال الشعب الفلسطيني غلاء الأسعار توك شو

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