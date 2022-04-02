عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنا شيحة بمكياج جذاب، واعتمدت ترك شعرها منسدلا، ونال إعجاب متابعيها.

بالأبيض والاسود .. هنا شيحة تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

كانت الفنانة هنا شيحة ذكرت أن هناك أدوارا سينمائية أصبحت كبيرة على تمثيلها، لافتة إلى أنها تأخذ وقتا من أجل عمل أى دور فني لأنها تحب الانتقائية وأن يكون كل شيء “مظبوط”، مؤكدة أن الممثل ليس صاحب قرار.

وأضافت هنا شيحة، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على  قناة "أون إى"، أنها تفكر في إنشاء شركة إنتاج، قائلة: “بس مش معايا فلوس، هكون صاحبة الفكرة”، لافتة إلى أنها حضرت جميع دورات مهرجان الجونة السينمائي، ما عدا الدورة الرابعة فقط بسبب انشغالها في التصوير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أول يوم رمضان.. الأرصاد:موجة شديدة الحرارة وفارق 15 درجة بين النهار والليل

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاعات درجات الحرارة.. والعظمى تسجل 36 | فيديو

ليفربول يستدرج واتفورد لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

أول أيام رمضان 2022.. مبطلات الصيام ومكروهاته وكل ما يفسد الفريضة

20 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات 4 ابتدائي الشهرية أول أيام رمضان

حكم كذبة أبريل.. المفتي السابق يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ