الدفاع البريطانية: انسحاب القوات الروسية من مطار جوستوميل قرب كييف

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لأحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن الوضع في أوكرانيا، أن التقارير تفيد بانسحاب القوات الروسية من مطار "جوستوميل"، الذي يقع بالقرب من العاصمة كييف والذي خضع لقتال عنيف منذ اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع - وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /السبت/ - إن القوات الأوكرانية تواصل التقدم ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط كييف، مضيفة أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة أيضا على عدة قرى على طول المحور الشرقي للحرب، وعلى طول المحور الشمالي الغربي، فإن محاولات القوات الأوكرانية للتقدم من مدينة "إربين" باتجاه "بوشا وجوستوميل" ما تزال جارية.

