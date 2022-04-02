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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جازبروم تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنظام عادي

جازبروم يواصل إمداد
جازبروم يواصل إمداد الغاز لنقله إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أفاد المتحدث باسم شركة "جازبروم"، سيرجي كوبريانوف، أن الشركة تواصل إمداد الغاز الروسي لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي.

وقال كوبريانوف للصحفيين، اليوم السبت، إن "جازبروم" تقوم بضخ الغاز الروسي لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي وفق طلبات المستهلكين الأوروبيين، أي 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل الجاري".

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وأشار إلى أن هذا الحجم يتفق بشكل عام مع حجم الإمدادات وفق الصفقات طويلة الأجل لنقل الغاز عبر أوكرانيا، أي حوالي 109,5 مليون متر مكعب يوميا.

وبلغ حجم الطلبات لإمداد الغاز أمس الجمعة (1 أبريل الجاري) 108,4 مليون متر مكعب.

وبشكل إجمالي زادت الدول الأوروبية في الأسابيع الأخيرة بشكل جدي شراء الغاز الروسي، في ضوء نمو أسعار الغاز الفورية بسبب البرد وغياب الرياح وكذلك تصعيد حدة التوتر في أوكرانيا. 

جازبروم اوروبا روسيا الغاز أوكرانيا

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