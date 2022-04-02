الزراعة: نتوقع استمرار معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بحديقة الأورمان إلى عيد الأضحى

قالت منال إبراهيم، المشرف على منافذ السلع الغذائية بوزارة الزراعة، إن معارض "خير مزارعنا لأهالينا" تقوم بعرض السلع الغذائية التي يحتاجها البيت المصري، بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن المبادرة تم إطلاقها من قبل وزير الزراعة وبالتنسيق مع المشرف العام على الزراعات المحمية.

وأضافت منال إبراهيم، خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “الأسعار لدينا منخفضة ونقدم السلع بأعلى جودة”، متابعة: “لدينا جميع أنواع التمور والألبان والجبن والعسل، حيث تصل نسبة التخفيض على العسل إلى 50%”.

وتابعت: “المنتجات يتم تصنيعها وإنتاجها بأعلى جودة”، مشيرة إلى أن المعرض يوفر جميع أنواع اللحوم والطيور، بأسعار مخفضة.

ولفتت إلى أن المعرض مفتوح أمام الجميع بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على المعرض.

وذكرت أن معرض “خير مزارعنا لأهالينا” مستمر طوال شهر مضان، ومن المتوقع أن يستمر حتى عيد الأضحى.

