تعرف على فعاليات دار الأوبرا المصرية في رمضان

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر 49 حفلا رمضانيا تبدأ فى التاسعة والنصف مساء وتقام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إليعروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذاالى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا.

وتضم 3 حفلات على مسرح النافورة للنجوم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانوالشهير عمرو سليم ، علي الحجار ، السورى طارق العربى طرقان وأبناؤه ، وعلى المسرح المكشوف تقام 10 حفلات لكل من فريق براسساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي،عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، الاردنية مكادينحاس ، التونسية غالية بنعلي، فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبدالستار ، الشيخ ياسين التهامي ، السورية ليناشاماميان ، درامر تيم ، المرنم ماركو ممدوح.

ويحتضن المسرح الصغير 6 سهرات اسلامية تبدا فى التاسعة مساء وتضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول المغرب، تونس ، الجزائر، اليمن، اندونيسيا وفلسطين الى جانب امسية لصالون الاوبرا الثقافى.

كما يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية 4 حفلات لكل من فرقة ونس ، فرقة التسبيح القبطي بقيادة المايسترو ضياء صبري ، التونسية مليحة ، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال.

ويشهد مسرح الأوبرا بالاسكندرية 3 حفلات لكل من، التونسي ةغالية بنعلي ، الاردنية مكادي نحاس ، فرقةالحضرة للإنشاد الصوفي كما يستقبل مسرحأوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود التهامي ،فرقة نور النبي للإنشاد الديني بالاضافة إلىأمسيتين ضمن نشاط الصالون الثقافى ،ويتواصل برنامج الموسم الفنى للأوبرا علىمختلف المسارح بحفلين لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، أوركسترا القاهرة السيمفوني ، مركز تنمية المواهب، حفلين للفرقةالقومية العربية للموسيقى ، حفلين لفرقةالإنشاد الديني ، فرقة الموسيقى العربية للتراث ،أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية ، ثلاث حفلاتلفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء ،كلثوميات ، وهابيات , نادي السينما ، نادي فنونالأوبرا ، حفلين من أعمال بليغ حمدي ومحمدالموجي.