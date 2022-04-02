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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ٨ أطنان مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الأدمي بإمبابة

الحملات التموينية
الحملات التموينية

نفذت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة وشرطة المرافق وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والاغذية، حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والاسواق بمنطقة امبابة لمراجعة تواريخ الصلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات. 

جاء ذلك بناء على تأكيدات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات علي المطاعم و الاسواق والمحال للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن ومقر اعداد وتعبئة وتوزيع لحوم ودواجن بشارع عبد الحميد محرم متفرع من شارع السلام بامبابة وبحوزته ٨ أطنان مقطعات لحوم ودواجن ودبروهات حيوانية بدون اي بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية ومعبأة داخل أكياس لتوزيعها علي المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركة وعنوان مجهول.

وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعه اشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة. 

تأتي الحملات التي تشنها المحافظة انطلاقا من دورها الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .

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