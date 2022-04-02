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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مرضى الكلى أبرزهم.. فئات ممنوعة من الصيام بتوصيات من وزارة الصحة

فئات ممنوعة من الصيام
فئات ممنوعة من الصيام بتوصيات من وزارة الصحة

نشرت وزارة الصحة والسكان قائمة بنوعية الأشخاص  الممنوعين من صيام شهر رمضان بسبب احتياجهم للسوائل. 

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، أن أبرز الممنوعين من صيام شهر رمضان بسبب احتياجهم للسوائل مرضى الالتهاب الحاد وارتفاع درجة الحرارة  “السخونة” بسبب فقد السوائل عن طريق البخر والعرق. 

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 وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الفئة الثانية من الممنوعين من صيام شهر رمضان بسبب احتياجهم للسوائل هم المصابون بالإسهال أو الترجيع، حتى لا يتعرضوا لمشاكل بسبب فقد السوائل  وعدم القدرة على تعويضها أثناء الصيام. 

 الصحة: أبرز الفئات  الممنوعة من صيام شهر رمضان مرضى الكلى

 وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن من أبرز الفئات الممنوعة من صيام شهر رمضان بسبب احتياجهم للسوائل، المرضى الذين يعانون من هبوط عضلة القلب  أو كسل في وظائف الكلى والكبد واحتياجهم لمدرات البول، وذلك بسبب تكاثر المياه في غير مواضعها. 

وأكد الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، ضرورة اتباع بعض النصائح الصحية لـ مرضى السكر والمتابعة مع الطبيب المعالج لتحديد مدى قدرته على الصيام حفاظا على صحته وعدم الشعور بالتعب او الدخول في غيبوبة سكر.

وقال الدالي إنه يجب على مرضى السكر تحديد مع الطبيب المعالج مواعيد العلاج وحقن الأنسولين بما يتوافق مع وجبتي السحور والإفطار.

وأضاف أنه يجب توخي الحذر لـ مرضى السكر بشكل يومي خلال الصيام والانتباه إلى الأعراض الطارئة مثل الصداع والدوخة.

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وأشار إلى أن هناك مرضى يعانون من السكر لا يستطيعون الصيام وهم:

- المرضى الذين يتعرضون لحالات من الإغماء وعدم التركيز.

- المرضى الذين يعانون من انخفاض كبير، أو ارتفاع شديد في نسبة سكر الدم.

- ومرضى السكري المصابون بأمراض أخرى مزمنة مثل الإصابة بالأمراض القلبية ومرض السرطان والكلى.

وقدم الدكتور وليد الدالي، نصائحه الخاصة بصيام مرضى السكري:

- ضرورة تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة.

- مع مراعاة الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون وعدم تناول الأطعمة المقلية.

- والحرص على شرب نسبة عالية من الماء لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال الصيام.

-  ضرورة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين وأن يتم استبدالها بعصائر فواكه تحتوي على فيتامينات ومعادن.

- استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخبز الأسمر، وأيضا خبز الشوفان بديل جيد للخبز الأبيض لـ مرضى السكري.

الصحة رمضان السخونة الحرارة البخر هبوط عضلة القلب كسل

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