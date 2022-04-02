شخص يقتل آخر فى مشاجرة بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ، من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفى إثر إصابته "إدعاء مشاجرة").

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.