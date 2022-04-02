عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة: المتوسط اليومي لـ كورونا 559 إصابة و8 وفيات

متوسط حالات إصابة
متوسط حالات إصابة ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 559 حالة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتوسط اليومي لأعداد المتعافين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 565 متعاف، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 438458 متعافيًا.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، بلغ 32 مليونًا و 563 ألفًا و 52 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح.

وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

جدير بالذكر، أن الوزارة خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

ليفربول ضد واتفورد| محمد صلاح يغادر أرضية الملعب "حزينا" وماني بديلا

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة القادمين لأداء العمرة بدون تصريح

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

فابينيو يسجل هدف ليفربول الثاني في شباك واتفورد

علي جمعة: مصر أرض المجددين وهذه شروط إطلاق اللقب على العلماء

خلال عامين.. أثيوبيا تعلن عزمها توليد 15700 ميجاوات من الكهرباء بالساعة من سد النهضة

مواعيد امتحانات التيرم الثاني لطلاب مدارس الجيزة.. تفاصيل

ليفربول ضد واتفورد| محمد صلاح يغادر أرضية الملعب "حزينا" وماني بديلا

شاهد.. طلاب يجهزون “شنط رمضان” داخل المدرسة لتوزيعها على الفقراء

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

يسرا وغادة عادل تشاركان مع فريق المدفعجية بأغنية “فكك”.. فيديو

درجة الحرارة تصل لـ ٤١.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

هل ترك السحور ينقص ثواب الصيام؟.. الإفتاء ترد على 3 تساؤلات هامة

مسلسل "لايف شو" الحلقة الأولى.. مشهد صادم وانفعالات نفسية

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ