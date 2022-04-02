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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك

محافظ الغربية يهنئ
محافظ الغربية يهنئ السيد رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان

 بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال في البرقية: ( يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بخالص اليمن والبركات، دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة سيادتكم).

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كما بعث المحافظ التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السادة الوزراء والمحافظين ورجال القوات المسلحة والشرطة.

محافظ الغربية الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي مفتى الجمهورية رئيس مجلس الوزراء شوقي علام الدكتور طارق رحمي الدكتور شوقي علام عبد الفتاح السيسي شهر رمضان

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