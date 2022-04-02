محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال في البرقية: ( يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بخالص اليمن والبركات، دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة سيادتكم).

كما بعث المحافظ التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السادة الوزراء والمحافظين ورجال القوات المسلحة والشرطة.