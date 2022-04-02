برلماني : دعم السيسي لقطاع البترول حقق لمصر اكتفاءً ذاتيا

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع البترول والثروة المعدنية حظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا القطاع قد حقق إنجازات عديدة ومتميزة محليا وعالميا وما زال في طريقه لتحقيق المزيد في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وتصديرها إلى مختلف الدول، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد "عمار" أن إنتاج مصر من الثروة البترولية حقق معدلات مرتفعة، خاصةً الغاز الطبيعى الذى وصل إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً.

وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن استقبال الرئيس السيسي، وفدًا من شركة إيني الإيطالية للبترول، برئاسة كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي للشركة، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، ومواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، مؤكداً أن الرئيس يعمل على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري في كافة مناحي الحياة.

وأضاف "عمار" أن هناك العديد من المشروعات التي دشنت في عهد الرئيس السيسي في مجال إنتاج الطاقة، ومن أبرزها مشروع تنمية حقل ظهر، ومشروع تنمية حقل نورس، الذي يهدف إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط الذي يهدف أيضًا إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وتابع: "بالإضافة إلى مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، والذي يهدف إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول، وغيرها من المشروعات العديدة التي ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر".