أخبار البرلمان| شروط حصول الأجنبية على الجنسية المصرية من زوجها.. والحبس والغلق عقوبة المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
لجان استماع لـ صحة البرلمان لوضع خطة مستقبلية متكاملة لتكليف الأطقم الطبية
الإعدام لعاطلين فى أبو النمرس قتلا سائق توك توك لشراء هيروين
6 شروط لحصول الأجنبية على الجنسية المصرية من زوجها | تفاصيل
بعد توجيهات التنمية المحلية .. غرامة وحبس وغلق عقوبة المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية
10 شروط لـ إجراء الأبحاث الطبية..تعرف عليها
زراعة البرلمان: إعلان التموين ضوابط توريد القمح خطوة لتحقيق الأمن الغذائي
حيازة آلات وشباك دون ترخيص الأبرز.. 7محظورات لمراكب الصيد في القانون الجديد
برلماني: 25% من كميات الطعام يُهدر بشكل سنوي.. ونشر ثقافة التغذية السليمة ضرورة
بقانون التجارة.. هل يسمح بتعدد نسخ الكمبيالة أو اعتماد صور منها؟
محلية البرلمان: قانون الإيجار القديم لن يتسبب في طرد أحد من سكنه
إعفاء عائد استثمار الودائع للمصريين بالخارج من الضرائب.. تفاصيل
ايفلين متي: ميناء دمياط سيصبح مركزا للتجارة العالمية ونحتاج زيادة أعداد العاملين
بالقانون.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل المصريين بالخارج دون ترخيص