العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

أشاد نادي ليفربول الإنجليزي ب يورجن كلوب المدير الفني للفريق عقب الفوز على واتفورد في إطار منافسات الدوري الانجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر,” صوره لـ كلوب و علق :" في حب العبقري الرائع المذهل يورغن كلوب

وأضاف :" حقق الألماني انتصاره رقم 160 في مباراته رقم 250 مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز"

أحرز البرازيلي فابينيو، هدف فريق ليفربول الثاني في شباك واتفورد، في المباراة المقامة على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف من ركلة جزاء سددها فابينيو قوية على يمين حارس واتفورد في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وكان ليفربول تقدم على واتفورد بالهدف الأول في الدقيقة 22، من رأسية رائعة للبرتغالي ديوجو جوتا.

وغادر النجم المصري محمد صلاح، أرضية الملعب في الدقيقة 69، وحل السنغالي ساديو ماني بديلا له.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - جونز - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - فيرمينو.



ترتيب ليفربول وواتفورد:

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 70 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 18 بـ 22 نقطة.