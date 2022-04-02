رياض محرز بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة بيرنلي، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويجلس النجم الجزائري رياض محرز على دكة بدلا مانشستر سيتي أمام بيرنلي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : ووكر - لابورت - آكي - كانسيلو.

خط الوسط : رودريجر - جوندوجان - كيفين دي بروين.

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - جاك جريليش - فودين.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، خلف ليفربول متصدر الترتيب بـ 72 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 21 نقطة.