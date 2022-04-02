مجموعة الأهلي.. ملخص الشوط الأول من مباراة صن دوانز والمريخ

تقدم فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف صن داونز عن طريق جورج مالوليكا في الدقيقة الخامسة عشر من زمن اللقاء.

وتعد مباراة اليوم “تحصيل حاصل”، حيث ضمن صن دوانز التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا كمتصدر للمجموعة الأولى، بينما فقد المريخ السوداني فرصته في الصعود بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية الماضية.

ولم يتذوق صن داونز مرارة الخسارة في دور المجموعات هذا الموسم، حيث بدأ مشواره بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، ثم تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية، وتفوق على الأهلي ذهابا 1-0 وإيابا بنفس النتيجة، ثم تغلب على الهلال 4-2 في الجولة الخامسة.

على الجانب الآخر، استهل المريخ السوداني مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالتعادل سلبيا مع صن داونز، ثم الخسارة أمام الأهلي 3-2، لكنه استعاد توازنه بالفوز على الهلال بهدف دون رد.

خسر المريخ أمام الهلال بهدف نظيف في الجولة الرابعة، ثم واصل نزيف النقاط بالسقوط أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليفقد فرصته في التأهل “رسميا”.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- صن داونز : 13 نقطة

2- الأهلي : 7 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط