مفتي الجمهورية: سيدنا محمد يحبنا عندما نكون مخلصين لله في تكاليف الدين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن محبة سيدنا محمد رسول الله من محبة الله، مضيفا:" علينا الاتباع و الاقتداء بسيدنا رسول الله ".



وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن علينا أن نقتدي برسول الله في تفاصيل الحياة ومن أراد أن يكون محمديا في حياته فليكن متبعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ".



وتابع شوقي علام :" سيدنا محمد يحبنا عندما نكون مخلصين لله في كل تكاليف الدين، والقرآن الكريم يترجم هذه الحقيقة الربانية ".

واكمل شوقي علام:" من الضروري ان يكون الإنسان مخلصا إلى ربه في كافة تفاصيل حياته وان يتبع الشرع الشريف".