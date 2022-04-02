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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشحات: نسعى للفوز على الهلال وهدفنا التتويج باللقب الأفريقي

الشحات
الشحات

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة  الهلال السوداني غدا الأحد في دوري أبطال إفريقيا سوف تكون صعبة في ظل طموح  الفريقين في الفوز والتأهل .

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة أن الأهلي لديه رغبة كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز  وحسم التأهل إلى الدور التالي، وجميع اللاعبين يضعون نصب أعينهم هدف التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي و لديهم عزيمة أكيدة لتحقيق هذا الهدف.
وشدد الشحات على أن الأهلي دائما يلعب لتحقيق الفوز والفريق يملك فرصتين للتأهل سواء بالفوز أو التعادل، لكنه  سيخوض مباراة الهلال غدا من أجل تحقيق الفوز فقط.

وأشار الشحات إلى أن الجهاز الفني واللاعبين مستعدون جيداً للمباراة وهناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل اداء وتحقيق الفوز ومن ثم التأهل لدور الثمانية ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.

 

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