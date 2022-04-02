أحمد ياسر ريان يسجل في هزيمة ألتاي من أنطاليا بالدوري التركي

خسر فريق ألتاي سبور، والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد ياسر ريان، من أنطاليا سبور بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري التركي.

وسجل أحمد ياسر ريان، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

ورفع أحمد ياسر ريان رصيده من الأهداف مع ألتاي هذا الموسم في الدوري التركي لـ 5 أهداف.

وتحصل أحمد ياسر ريان على بطاقة صفراء في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

انتصار أنطاليا سبور رفع رصيدهم للنقطة 44 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ألتاي عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.