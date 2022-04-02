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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنز صحي .. سر تواجد الفول على السحور

الفول
الفول

الفول هو الطبق الرئيسي والرسمي في وجبة السحور في رمضان، لدوره في التغلب على الجوع ويساعد الشخص على الشبع طوال نهار رمضان.

وأوضحت الدكتور نورهان قنديل أخصائية التغذية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، سر تواجد الفول على مائدة السحور في رمضان.

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دكتور تغذية: طبق الفول في السحور من الأشياء المهمة

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أسهل طريقة لعمل الأكلات الشعبية.. الفول والكشري والمسقعة

فوائد الفول على السحور 

وتابعت، أن يحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية لصحة الجسم خلال فترة الصيام، ويحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات المقعدة التي تساعد على الهضم لفترة أطول.

كما يحتوي الفول على الألياف الغذائية التي تساعد على الشبع والامتلاء لفترة طويلة، بالإضافة لتعزيزها عملية الهضم والامتصاص ودوره في تحسين عملية الإخراج ومقاومة الإمساك والإسهال.

وأضاف أن الفول أيضا يحتوي على نسبة مرتفعه من البروتين النباتي وعدم احتوائه على الدهون التي تصيب الصحة بالكوليسترول الضار، مشيرة انه يحتوي أيضا على فيتامين ب1 لتقوية العضلات والأعصاب وتقوية المناعة.

الفول فوائد الفول نورهان قنديل السحور رمضان

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