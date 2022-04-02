مفتي الجمهورية: النبي محمد حاز الكمال في صفة النور.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا يمكن أن يصل إنسان على وجه الأرض بيقين الإيمان إلى رتبة النور المحمدي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "مكارم الأخلاق" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن

النبي محمد حاز الكمال في صفة النور، والقرآن الكريم تحدث عن النور المحمدي.

وتابع شوقي علام: "سيدنا محمد نور يستضاء به الكون وفتحت به العقول والقلوب وخضعت لنوره الأبدان بتكليف الشرع الشريف".

وأكد شوقي علام: "عندما نصوم يكون بسبب قيام سيدنا محمد بإبلاغنا بالوحي الشريف الذي نص على إلزامية الصوم".



