عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبيل انطلاق شهر الصيام..

سلطان عمان يؤكد على أهمية الاستمرار في الالتزام أفرادًا ومؤسسات بالإجراءات الوقائية

السلطان هيثم
السلطان هيثم

وجّه السلطان العماني هيثم بن طارق التهنئة لأبناء شعبه الوفي، وكل قاطن على أرض الوطن  الغالي، وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعيًا الله  سبحانه أن يفيض على سائر المسلمين بنفحات أيامه وعطاءاته، ‏وأن يعيد  هذه المناسبة الجليلة عليهم وهم يهنؤون في تمام الصحة وموفور العافية  ونعمة السلام وذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني.

وأكد السلطان العماني على أهمية الاستمرار في الالتزام أفرادًا ومؤسسات  بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا تماشيًا مع المعطيات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة

‏ووفق وكالة الأنباء العمانية فتوجيهات السلطان هيثم تأتي في إطار الحرص الحثيث الذي يوليه على سلامة المواطنين  والمُقيمين في هذا البلد.

ويشار الي ان غدا الأحد هو أول أيام شهر رمضان في سلطنة عمان. 

سلطنة عمان.. الأحد أول أيام شهر رمضان

تقديرا لجهوده.. سلطان عمان يمنح الوسام العسكري لسعيد بن عبد الله

سلطنة عمان فيروس كورونا السلطان هيثم الاجراءات الوقائية جائحة فيروس كورونا شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان.. "الخارجية" ترحب بإعلان هدنة في اليمن

قتلى وجرحى في انهيار صخري بـ سلطنة عمان.. فيديو

ترشيحاتنا

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني|صور

استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار واللجنة تقبل وتواصل إجراءاتها التأديبية

كيف تحمي نفسك من الحموضة في أول يوم رمضان

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي| التعليم تنفي تعديل تفاصيل أيامه المتبقية

مفتي الجمهورية: النبي محمد حاز الكمال في صفة النور.. فيديو

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز صن دوانز علي المريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

محمد رمضان.. موعد عرض وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل المشوار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ