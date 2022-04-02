سلطان عمان يؤكد على أهمية الاستمرار في الالتزام أفرادًا ومؤسسات بالإجراءات الوقائية

قبيل انطلاق شهر الصيام..

وجّه السلطان العماني هيثم بن طارق التهنئة لأبناء شعبه الوفي، وكل قاطن على أرض الوطن الغالي، وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعيًا الله سبحانه أن يفيض على سائر المسلمين بنفحات أيامه وعطاءاته، ‏وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة عليهم وهم يهنؤون في تمام الصحة وموفور العافية ونعمة السلام وذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني.

وأكد السلطان العماني على أهمية الاستمرار في الالتزام أفرادًا ومؤسسات بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا تماشيًا مع المعطيات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة

‏ووفق وكالة الأنباء العمانية فتوجيهات السلطان هيثم تأتي في إطار الحرص الحثيث الذي يوليه على سلامة المواطنين والمُقيمين في هذا البلد.

ويشار الي ان غدا الأحد هو أول أيام شهر رمضان في سلطنة عمان.