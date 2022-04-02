مفتي الجمهورية: هناك من يرى الرسول في كل ليلة

أمنية كل مسلم

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أمنية كل إنسان مسلم هو رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المنام .



وأضاف شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” من رأى الرسول محمد في المنام فقد رآه حقا لأن الشيطان لا يتمثل في شخص النبي ”.

وتابع شوقي علام : " من الناس من يرى الرسول محمد أكثر من مرة في المنام ومنهم من يراه في كل ليلة وهذه درجات وفضل كبير من الله ".

وأكمل شوقي علام : " قابلت بعض الصالحين الذين رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وهناك أشخاص مازالوا على قيد الحياة يرون الرسول محمد كل ليلة ".

وتابع شوقي علام : " الاجتهاد في العبادة والتقرب من الله يفتح أبواب رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ".