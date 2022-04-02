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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد بطولي.. عمال ينقذون أم وطفلتها من الغرق داخل سيارة| فيديو

صدى البلد

 في مشهد بطولي، أنقذ عمال على مركب، أم وطفلتها وأخرجوهما من داخل سيارتهما عندما سقطت نحو بحيرة في الصين.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" تُظهر اللقطات الدرامية الرجلين يستخدمان حفارًا لرفع السيارة قبل تحطيم فتحة السقف ومساعدة المرأة والطفلة في الخروج من السيارة قبل أن تغرق في قاع البحيرة.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السيارة سقط  في بحيرة تايهو في سوتشو بالقرب من جزيرة ينشان في مدينة جينتينج في 29 مارس، حيث  اتصل المتفرجون بالشرطة لكن السيارة بدأت تغرق على بعد عدة ياردات من الأرض الجافة.

فيما كان ياو وانشون وقو جيانزي، يعملان في البارجة القريبة واستمعا إلى نداءات المتفرجين لمساعدة الام وطفلتها ليسارعوا لإنقاذها.

وتبين اللقطات، ذراع الحفار التي يوجهها العامل في الماء لرفع السيارة قبل أن يقفز العامل الآخر ويحطم فتحة السقف لإخراج الام ابنتها.

شوهدت الأم وهي تحاول يائسة رفع ابنتها إلى على البارجة ، قبل أن تساعدها ياو على الخروج من الماء. 

حاول عمال البناء في الأصل استخدام الحفار لسحب السيارة من الماء ، لكن بسبب الرياح القوية ، سقطت السيارة مرة أخرى في المياه ، وفقًا لتقارير محلية.
 

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