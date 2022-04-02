قطر.. حملة رمضانية لمساعدة اللاجئين والنازحين بقيمة 19.2 مليون دولار

أطلق الهلال الأحمر القطري، اليوم السبت، البرنامج الرمضاني الذي ينفذه على مدار الشهر الفضيل، من خلال عدد كبير من الأنشطة والمشاريع الاجتماعية والطبية والخيرية داخل قطر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ويتضمن البرنامج، وفقا لبيان أصدره الهلال الأحمر القطري، اليوم ، توزيع سلات غذائية متكاملة على 39.5 ألف أسرة، ما يقارب 200 ألف شخص من اللاجئين والنازحين والفقراء في الأردن واليمن وسوريا وقطاع غزة والقدس والضفة الغربية والصومال وبنغلاديش وأفغانستان ولبنان والسودان ومالي وألبانيا وكوسوفو وقرغيزستان ومنغوليا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حملة الهلال الرمضانية التي تحمل شعار "بعطائكم يتواصل الخير"، وتتضمن مشاريع مرتبطة برمضان وأخرى ممتدة على مدار العام، بميزانية إجمالية تتجاوز 19.2 مليون دولار.