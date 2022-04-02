عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة: الله أكرمنا بـ وسطية الأمة.. والصلاة عماد الدين

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إننا نبحث في كل جزء من أجزاء القرآن الثلاثين عن  محاوره التي نأخذ منها مراد الله سبحانه وتعالى.

وأضاف علي جمعة في برنامجه " القرآن العظيم " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  كل جزء في القرآن مبني على إرشادات تستهدف تحسين العلاقة بين العبد وربه  ويصل بذلك الإنسان إلى السعادة والراحة ".

وتابع علي جمعة :" في الجزء الثاني من القرآن نلاحظ فيه أن الله أكرمنا  بـ وسطية  الأمة ، والله قام بتشريف المسلمين وكلفنا  بالوسطية ".

وأكمل علي جمعة :"  قمة الجبل هي الوسطية وكل نبي يرسل إلى قومه من اوسطهم من اعلى عائلاتهم ".
ولفت علي جمعة :"  يجب علينا أن نكون مثالا يحتذى به بين كل الأمم، وكل أوامر الدين تأمرنا بالجدية حتى نصل لدرجة النجاح "مضيفا:"  من محاور الجزء الثاني  من القرآن هي أن  الصلاة عماد الدين ".

علي جمعة القرآن القرآن العظيم اخبار التوك شو الأمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن خروج مطار ميرغورود الأوكراني عن الخدمة

تحديث جديد من آبل لمواجهة استنزاف بطارية آيفون وآيباد

ننشر الجدول الأسبوعي لورش العمل المجانية المقدمة من بنك المعرفة المصري

أمير كرارة: اعتذرت عن بطولة فيلم الممر وأحمد عز عمله أحسن مني..فيديو

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

دعاء النبي عند الإفطار في أول أيام رمضان .. اعرف صيغته الصحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ