علي جمعة: الله أكرمنا بـ وسطية الأمة.. والصلاة عماد الدين

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إننا نبحث في كل جزء من أجزاء القرآن الثلاثين عن محاوره التي نأخذ منها مراد الله سبحانه وتعالى.

وأضاف علي جمعة في برنامجه " القرآن العظيم " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كل جزء في القرآن مبني على إرشادات تستهدف تحسين العلاقة بين العبد وربه ويصل بذلك الإنسان إلى السعادة والراحة ".

وتابع علي جمعة :" في الجزء الثاني من القرآن نلاحظ فيه أن الله أكرمنا بـ وسطية الأمة ، والله قام بتشريف المسلمين وكلفنا بالوسطية ".

وأكمل علي جمعة :" قمة الجبل هي الوسطية وكل نبي يرسل إلى قومه من اوسطهم من اعلى عائلاتهم ".

ولفت علي جمعة :" يجب علينا أن نكون مثالا يحتذى به بين كل الأمم، وكل أوامر الدين تأمرنا بالجدية حتى نصل لدرجة النجاح "مضيفا:" من محاور الجزء الثاني من القرآن هي أن الصلاة عماد الدين ".