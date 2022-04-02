عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 للمسابقة.

افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية بيمناه من متابعة لتمريرة زميله ستيرلينج.

ستيرلنج عاد ليقدم تمريرة حاسمة مرة أخرى، تلك المرة لزميله الألماني إلكاي جوندوجان الذي سدد الكرة في شباك بيرنلي في الدقيقة 25 معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

فاز فريق ليفربول على نظيره واتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز البرتغالي ديوجو جوتا هدف ليفربول الأول من رأسية رائعة في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وأضاف البرازيلي فابينيو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة  89 من ركلة جزاء سددها قوية على يمين حارس واتفورد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا وغادر بديلا لـ ساديو ماني في الدقيقة 69.

وظهر علامات الحزن والغضب على محمد صلاح أثناء استبداله بسبب عدم التسجيل في شباك واتفورد، وأيضا تأثره بضياع حلم التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر.

جاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي على النحو التالي:

مانشستر سيتي 73نقطة
ليفربول 72نقطة 
تشيلسي 59 نقطة 
أرسنال 48 نقطة 
توتنهام 51 نقطة 
مانشستر يونايتد 50 نقطة 
وست هام 48 نقطة 
وولفرهامتون 46 نقطة 
أستون فيلا 36 نقطة
ليستر سيتي 36 نقطة 
ساوثهامبتون 35 نقطة 
كريستال بالاس 34 نقطة
برايتون 33 نقطة 
نيوكاسل 31 نقطة
برينتفورد 30 نقطة 
ليدز يونايتد 29 نقطة
إيفرتون 25 نقطة 
واتفورد 22 نقطة
بيرنلي 21 نقطة 
نورويتش 17 نقطة

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

ترشيحاتنا

زي النهاردة.. الزمالك يودع دوري الأبطال بعد اشتباكات مع لاعبي الموردة السوداني| نوستالجيا

الدفاع الروسية تعلن خروج مطار ميرغورود الأوكراني عن الخدمة

تحديث جديد من آبل لمواجهة استنزاف بطارية آيفون وآيباد

ننشر الجدول الأسبوعي لورش العمل المجانية المقدمة من بنك المعرفة المصري

أمير كرارة: اعتذرت عن بطولة فيلم الممر وأحمد عز عمله أحسن مني..فيديو

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ