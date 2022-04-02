تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 للمسابقة.

افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية بيمناه من متابعة لتمريرة زميله ستيرلينج.

ستيرلنج عاد ليقدم تمريرة حاسمة مرة أخرى، تلك المرة لزميله الألماني إلكاي جوندوجان الذي سدد الكرة في شباك بيرنلي في الدقيقة 25 معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

فاز فريق ليفربول على نظيره واتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز البرتغالي ديوجو جوتا هدف ليفربول الأول من رأسية رائعة في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وأضاف البرازيلي فابينيو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء سددها قوية على يمين حارس واتفورد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا وغادر بديلا لـ ساديو ماني في الدقيقة 69.

وظهر علامات الحزن والغضب على محمد صلاح أثناء استبداله بسبب عدم التسجيل في شباك واتفورد، وأيضا تأثره بضياع حلم التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر.

جاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي على النحو التالي:

مانشستر سيتي 73نقطة

ليفربول 72نقطة

تشيلسي 59 نقطة

أرسنال 48 نقطة

توتنهام 51 نقطة

مانشستر يونايتد 50 نقطة

وست هام 48 نقطة

وولفرهامتون 46 نقطة

أستون فيلا 36 نقطة

ليستر سيتي 36 نقطة

ساوثهامبتون 35 نقطة

كريستال بالاس 34 نقطة

برايتون 33 نقطة

نيوكاسل 31 نقطة

برينتفورد 30 نقطة

ليدز يونايتد 29 نقطة

إيفرتون 25 نقطة

واتفورد 22 نقطة

بيرنلي 21 نقطة

نورويتش 17 نقطة