برلماني مهنئا السيسي بشهر رمضان: يحل علينا ومصر آمنة في الجمهورية الجديدة

تقدم النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات.

وقال نشأت في بيان صحفي له اليوم، إن شهر رمضان الكريم يحل على الوطن، وهو يحيا في أمن وأمان وتتوافر كل السلع والمنتجات وليس هناك أي نقص بها، كما تعيش مصر تحت راية قيادتها الرشيدة، حلم التطلع للمستقبل وتحقيق تنمية شاملة واسعة ضمن إطار الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو البرلمان، أن الجمهورية الجديدة تظهر ملامحها في تطوير إداري ومالي شامل وغير مسبوق وبنية تحتية ذات جودة عالية، تضاهي ما هو موجود في دول الخليج وأوروبا، وأعمال ومشاريع زراعية وصناعية وسياسية وتنمية ومدن جديدة وأراضٍ مستصلحة بشكل لم يسبق له مثيل وبهذه الضخامة.

ولفت نائب الصعيد، إلى أن رمضان هذا العام يهل على مصر مستقرة وقوية واستعادت ريادتها عربيًا وأفريقيا ودوليا وهو ما يحسب لقيادتها، مختتما: كل عام ومصر وقيادتها وجيشها البطل وجهاز الشرطة المصرية وجموع الشعب المصري بخير وسعادة.