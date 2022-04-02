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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أولى حلقات رمضان| محمد فراج وبسنت شوقي ضيفا "نجوم السما" ..شاهد

فراج وبسنت
فراج وبسنت

حل الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي ضيفين اليوم في برنامج " نجوم السما " المذاع علي قناه " أون أي " في أولي حلقاته خلال شهر رمضان.


قالت  بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج ، أنا قمت بعمل دايفينج مع سمك القرش لان الكير من أصدقائي قام بعمل هذه التجربة وقالوا إلي أنها سهلة جدا ، مؤكدة أن سمك القرش مسالم جدا.

ومن جانبه أضاف الفنان فراج ، أنا احب الأرز الأبيض والنادي الأهلي وبسنت ووجه كلامه إلي بسنت " قائلا " " انتي مينفعش تغطسي من غير سمك القرش".

وقد قام الفنان فراج وزوجته بتجربة الواقع الافتراضي في برنامج " نجوم السما " ووجه له بسنت الحديث قائلة وهو يلعب " هات يمينك كله هتلبس "، وحصلت بسنة في اللعبة علي نسبة 91% وتمكن فراج من الفوز عليها بنسبة 96%.

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