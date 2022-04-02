في أولى حلقات رمضان| محمد فراج وبسنت شوقي ضيفا "نجوم السما" ..شاهد

حل الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي ضيفين اليوم في برنامج " نجوم السما " المذاع علي قناه " أون أي " في أولي حلقاته خلال شهر رمضان.



قالت بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج ، أنا قمت بعمل دايفينج مع سمك القرش لان الكير من أصدقائي قام بعمل هذه التجربة وقالوا إلي أنها سهلة جدا ، مؤكدة أن سمك القرش مسالم جدا.

ومن جانبه أضاف الفنان فراج ، أنا احب الأرز الأبيض والنادي الأهلي وبسنت ووجه كلامه إلي بسنت " قائلا " " انتي مينفعش تغطسي من غير سمك القرش".

وقد قام الفنان فراج وزوجته بتجربة الواقع الافتراضي في برنامج " نجوم السما " ووجه له بسنت الحديث قائلة وهو يلعب " هات يمينك كله هتلبس "، وحصلت بسنة في اللعبة علي نسبة 91% وتمكن فراج من الفوز عليها بنسبة 96%.