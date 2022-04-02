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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته في مباراة السنغال.. بيراميدز : عمر جابر يحتاج تأهيل أسبوعًا

عمر جابر
عمر جابر

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن حالة الإصابة التي تعرض لها عمر جابر اللاعب الدولي في صفوف المنتخب الوطني خلال مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم.

وتعرض عمر جابر لإصابة قوية خلال مباراة السنغال في داكار بتصفيات المونديال، خرج إثرها من ملعب اللقاء.

أوضح المنيري إن إصابة عمر جابر بعد الكشف والفحوصات الطبية الدقيقة أكدت إصابة اللاعب بجذع في أربطة الكاحل، وكانت السبب الرئيسي في خروجه من المباراة.

أشار إلى أن عمر جابر يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع حتى يتعافى من الإصابة وحاليا يؤدي برنامجه المكثف مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه في أسرع وقت ممكن.

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