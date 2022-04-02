"شوفت أحلى منظر في حياتي".. تجربة فراج وبسنت في القفز بالمظلة.. فيديو

حل الفنان فراج والفنانة بسنت ضيفين اليوم في برنامج " نجوم السما " المذاع علي قناه " أون أي " في أولي حلقاته خلال شهر رمضان.

قال الفنان محمد فراج: “أنا أول مرة في حياتي أقوم بالقفز بالمظلة وكنت سعيد جدا، لافتا إلي أن زوجته بسنت قامت بهذه التجربة من قبل، وهذه أول مرة نقفز معا”.

واضاف محمد فراج عن تجربة القفز بالمظلة: "أنا شوفت أحلى منظر في العالم"، لافتا إلى أنه شعر بالحماس والمتعة لحظة القفز بالمظلة، مؤكدا أن زوجته بسنت شاطرة جدا في الطبخ وأول أكلة أكلتها من أديها هي " العكاوي".

ومن جانبها أضافت بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج، أنا أول مرة قمت فيها بالقفز بالمظلة كانت في أمريكا لكن لم تكن بهذه المتعة خصوصا أن القفز في طابا له طعم مختلف لمشاهدة 4 بلدان من الأعلى.