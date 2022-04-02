الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، اليوم، قبل مواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد.

وسمح الجهاز الفني لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.



ويعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق التي سيدخل بها معسكر مغلق، ليلة المباراة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في العاشرة من مساء غد الأحد على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.