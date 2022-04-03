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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح معني جواز الطعن

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني جواز الطعن بالنقض.
جاء في حيثيات الحكم أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩  عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم . مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة . عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب، وأثره : الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.

محكمة النقض محكمة جواز الطعن حيثيات الحكم الأحكام النهائية الحكم

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