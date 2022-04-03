النقض توضح معني جواز الطعن

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني جواز الطعن بالنقض.

جاء في حيثيات الحكم أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم . مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة . عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب، وأثره : الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.