لاعب زاناكو : جئنا للفوز علي بيراميدز

قال كيلفين كاياندو، المدير الفني لفريق نادي زاناكو إن المباراة أمام بيراميدز هامة للغاية رغم انتهاء المنافسة في المجموعة وتأهل بيراميدز والأهلي طرابلس، إلى الدور ربع النهائي، ولكنه حضر للقاهرة مع لاعبيه من أجل تقديم وقوي مميز وقوي لزاناكو وكرة القدم في زامبيا وهدفه الفوز.

أوضح أنه فشل في التأهل ولذلك يعمل على استغلال تلك المباريات من أجل تجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة واكتساب الخبرات، والتجهيز للعب في العام المقبل على المستوى القاري وتعويض الخروج القاسي من النسخة الحالية.

أشار إلى أن فريق بيراميدز قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز والتركيز على لاعب بعينه حيث أنه يمتلك مجموعة ممتازة ومرشح قوي للفوز بلقب البطولة هذا الموسم خاصة وأنه سبق وتأهل مرة للنهائي وأخرى لتصف النهائي وبالفعل هو مرشح قوي في النسخة الحالية وأتوقع أن يصل لأبعد نقطة في البطولة.