السفير البريطاني بالقاهرة: مصر قوة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة

قال جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، إن مصر أصبحت عصرية حديثة وهناك نوع من الطاقة الديناميكية ومصر تشهد تطورا كبيرا في البنية التحتية والطرق، مشددًا على أن العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا رهيبة ومتطور، وبريطانيا هي أكبر مستثمر في مصر حتى الآن.



وأضاف "بايلي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن هناك مستثمرين بريطانيين يعلمون أن هناك فرصة جيدة للاستثمار في مصر، لكنهم يحتاجون لنوع من الشفافية في العلاقات التجارية حول القوانين المنظمة، ورجال الأعمال الشركاء من المصريين، وهم مستعدون للقدوم للاستثمار في مصر.

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أن المستثمر الأجنبي يرى أن هناك سوقا مصريا كبيرا، ولا توجد مقارنة بين مصر والدول الأخرى، فمصر بها 100 مليون مواطن، موضحًا أن هناك تركيزا أكثر واهتماما بالاستثمارات الخضراء، وتوجد في مصر إمكانيات رهيبة في مجال الطاقة المتجددة، متمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع إمكانية انتاج الهيدروجين الأخضر.



وأشار إلى أن هناك وفدا تجاريا بريطانيا يزور مصر خلال أسبوع لمصر؛ للاستفادة من الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، فهناك اهتمام أكثر بمجالات الطاقة المتجددة، خاصة وأن مصر قوة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة.