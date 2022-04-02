السفير البريطاني بالقاهرة يدعو مستثمري بلاده لانتهاز الفرصة الذهبية في مصر

ناشد جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، المستثمرين البريطانيين باستثمار الفرصة الذهبية المتواجدة في مصر خلال 6 أشهر، وهي قمة المناخ بشرم الشيخ الذي يشهد مشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من جميع دول العالم، بالإضافة لوجود فرصة للحوار بين الحكومات والقطاع الخاص المصري والعالمي.

وأضاف "بايلي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن القمة تتضمن حوار عميق حول الاستثمارات الخضراء، وهناك إحصائيات تشير إلى أن 95% من المواطنين المصريين يعيشوا في 5% من الأراضي المصرية، والباقي صحراء، وهناك إمكانيات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الصحراء وهي بمثابة إمكانيات تجارية، معقبًا: "الشباك التجاري بمصر مفتوح للجميع".

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أننا سوف نتعاون مع مصر لتمهيد الطريق لقمة المناخ، ونتحاور مع الحكومة المصرية لرؤية الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن قمة المناخ المقبلة هو مؤتمر تنفيذ توصيات مؤتمر جلاسكو، معقبًا: "الجميع يريد أن يرى تنفيذ خطط قمة جلاسكو".

وأكد، أننا أمام شبه كارثة بيئية في العالم بسبب التغيرات المناخية ولا بد من حل المشكلة، وتم الاتفاق على تخفيض درجة حرارة الأرض بحيث لا تزيد عن 1.5 درجة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين يؤدي لكارثة بيئية للعالم أجمع، وعلى العالم أن ينفذ التزاماته وتعهداته لمواجهة هذه الكارثة.