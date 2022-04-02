عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السفير البريطاني بالقاهرة يدعو مستثمري بلاده لانتهاز الفرصة الذهبية في مصر

صدى البلد

ناشد جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، المستثمرين البريطانيين باستثمار الفرصة الذهبية المتواجدة في مصر خلال 6 أشهر، وهي قمة المناخ بشرم الشيخ الذي يشهد مشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من جميع دول العالم، بالإضافة لوجود فرصة للحوار بين الحكومات والقطاع الخاص المصري والعالمي. 
وأضاف "بايلي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن القمة تتضمن حوار عميق حول الاستثمارات الخضراء، وهناك إحصائيات تشير إلى أن 95% من المواطنين المصريين يعيشوا في 5% من الأراضي المصرية، والباقي صحراء، وهناك إمكانيات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الصحراء وهي بمثابة إمكانيات تجارية، معقبًا: "الشباك التجاري بمصر مفتوح للجميع".
وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أننا سوف نتعاون مع مصر لتمهيد الطريق لقمة المناخ، ونتحاور مع الحكومة المصرية لرؤية الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن قمة المناخ المقبلة هو مؤتمر تنفيذ توصيات مؤتمر جلاسكو، معقبًا: "الجميع يريد أن يرى تنفيذ خطط قمة جلاسكو".
وأكد، أننا أمام شبه كارثة بيئية في العالم بسبب التغيرات المناخية ولا بد من حل المشكلة، وتم الاتفاق على تخفيض درجة حرارة الأرض بحيث لا تزيد عن 1.5 درجة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين يؤدي لكارثة بيئية للعالم أجمع، وعلى العالم أن ينفذ التزاماته وتعهداته لمواجهة  هذه الكارثة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

مناسبة للتأمل والسمو.. بايدن يقتبس آية من القرآن لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

ترشيحاتنا

كائن متحمل فيه صلابة وليونة وأنوثة..إبراهيم عيسي يكشف سبب تقديس الهنود للبقر

قصة سورة البقرة وسبب نزولها.. فيها أخبر الميت عن قاتله

الصراع انتهي.. محمد صلاح يقترب من التجديد لـ ليفربول براتب خيالي

الاختيار 3|كيف فضحت حادثة رفح الأولى تواطؤ الإخوان ورئيسهم ضد القوات المسلحة

حرب شوارع.. مسلحون يختطفون الأطفال من شوارع وقطارات نيجيريا

اخبار التوك شو | مواعيد جديدة للقاح كورونا.. وأحمد موسي يكشف كواليس عن حكم الإخوان

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ