السفير البريطاني : الطريق مفتوح للتعاون مع مصر في الاستثمار الجامعي |فيديو

أكد جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، أن هناك إقبالا كبيرا وطلبا هائلا على الجامعات البريطانية في مصر، والتي توفر مستوى من التعليم يركز أكثر على المهارات الاحترافية المؤهلة لسوق العمل.

وأضاف "بايلي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أننا نحلم أن يكون هناك تعاون بين مصر والجامعات البريطانية، والطريق مفتوح للاستثمار أكثر في هذا المجال.



وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أننا نوفر منح لـ 40-50 طالب سنويًا أن يتجه لبريطانيا ليحصل على الماجيستير ويعود لمصر لخدمة الوطن والشعب، معربًا عن فخره بهذه المنح، موضحًا أنه يتم توفير منح بمجال الهندسة والرياضيات والعلوم، مع التركيز على اهمية تمكين المرأة بهذه المجالات التقليدية والذي يؤدي لتمكين المرأة بسوق العمل، منوهًا بأن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في تمكين المرأة في جميع المجالات وفي القضاء وهذا لأول مرة نرى قاضية في المحكمة، والوزيرات المصريات يتمتعن بمستوى عالٍ جدًا من الكفاءة.