وزير الدفاع الإسرائيلي مهنئًا المسلمين بشهر رمضان: سنوسع ضمان السلام للجميع

هنَّأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا إن اتفاقيات إبراهيم هي مجرد بداية وستتواصل.

وقال في رسالة تهنئة مسجلة لمناسبة شهر رمضان نشرها على حسابه في تويتر: "إن اتفاقيات إبراهيم هي مجرد بداية، سنواصل العمل سويا لترسيخ العلاقات بين دولنا وبين شعوبنا".

وأضاف: "سنوسع علاقاتنا الدفاعية وضمان السلام للجميع ".

وتابع جانتس: "أتمنى لأصدقائنا ان يكون شهر رمضان شهر صيام وصلاة وقضاء الأوقات الثمينة مع الأحبة، رمضان كريم".

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه تحديات بعد العمليات الأخيرة التي نفذت في إسرائيل.

وقال: "بروح هذا الشهر المقدس، أشكر أصدقاءنا المسلمين الذين يقفون إلى جانبنا وأدعو الى مواصلة الوحدة والسلام والاستقرار".