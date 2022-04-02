السفير البريطاني بالقاهرة: شراييني يجري بها دم مصري.. ودوري رسم صورة حديثة للوطن

أكد جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، أن مصر لديها كنوز تاريخية وآثار جميلة مثل الأهرامات وأبو الهول ووادي الملوك، وهي تسيطر على صورة مصر لدى الخارج، وعلينا أن نرسم صورة حديثة للوطن بالتطورات الحاصلة وهذه مسئوليتي كسفير، مؤكدًا أن موضع مصر الجغرافي وإمكانية الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عن طريق اليونان، مشددًا على أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا مهم جدًا.

وأضاف "بايلي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن هناك دور للروابط الإنسانية البشرية بين المواطنين، موضحًا أن هناك 3 آلاف بريطاني يصل لشرم الشيخ أسبوعيًا لزيارة المناطق السياحية، ولا يقوم بزيارة مشروعات مثل محطة بنبان، مشددًا على أن هناك إمكانيات لتجديد صورة مصر الحديثة مع الحفاظ على صورة مصر العميقة التي لن تولد موارد واستثمارات.

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أنه تعلم اللغة العربية في المركز الثقافي البريطاني، وتعلم على يد معلمين مصريين لمدة عام، معقبًا: "أنا مصري أصلًا ولما تقطع الشريان هتلاقي دم مصري".