عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاحتفال بعيد ميلاد السولية.. تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الهلال

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وقبل انطلاق المران حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش، وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.

الاجتماع الفني
وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين، للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء. وحضر الاجتماع من الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، ومندوبا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والهلال السوداني وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الحارس الطاقم الفسفوري، فيما يرتدي فريق الهلال القميص الأزرق والشورت الكحلي ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأسود.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وكذلك موعد انطلاق عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية.

ويلتقي الأهلي والهلال السوداني في العاشرة مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي لقاء الغد وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي استاد الأهلي we السلام دوري ابطال افريقيا بيتسو موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

مناسبة للتأمل والسمو.. بايدن يقتبس آية من القرآن لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

فضل قراءة سورة الفاتحة قبل النوم .. 10 حقائق لا تعرفها

ترشيحاتنا

مروان حامد عن إهداء الاختيار لروح والده: تأثرت والمسلسل عمل وطني ضخم|فيديو

تقارير: محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

موعد آذان المغرب ثاني أيام رمضان .. ودعاء الصيام

نسألكم الدعاء| أحمد مكي يطلب من الجمهور قراءة الفاتحة لـ سمير غانم..شاهد

بالزي التقليدي.. الأهلي يلتقي الهلال غدا ببطولة دوري أبطال إفريقيا

نخلي بالنا|أحمد موسى: أبطال الاختيار هيتعرضوا لحملة إخوانية على مواقع التواصل..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ