برلماني: التحول للزراعة الحديثة ضرورة لمواجهة التحديات

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ان التحول لنظم الري الحديثة في الزراعة لم يعد مجرد رفاهية بل ضرورة حتمية لما يمر به العالم من تغيرات مناخية أدت الى تهديد مصادر المياه بشكل يستلزم الحذر وابتكار أساليب جديدة من شأنها توفير وترشيد استهلاك المياه، وهو ما تتخذه الدولة المصرية هذه الفترة.



وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان العمل على زيادة الأبحاث التى تتعلق بابتكارات الأرز الذكية مناخيًا، والتي ستؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل انبعاثات الميثان في حقول الأرز، خاصة فى ظل قضية التغيرات المناخية والشح المائي، أمر في بالغ الأهمية من شأنه توفير نسب استخدام المياه بنسبة تقترب من 50%.



واستطرد عضو مجلس الشيوخ انه تغير نمط الزراعة المعتادة الان ليس فى محصول الأرز فقط بل ايضا فى كل المحاصيل الحقلية، والتي سيكون لها دور كبير في زيادة الإنتاجية ، بالإضافة الى الحد من الإسراف فى استهلاك مياه الرى.

