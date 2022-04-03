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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك بمقدار 9.5 مليار جنيه في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية

رفعت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 9.5 مليار جنيه ، بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة.


وذكر تقرير صادر عن  إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

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وأوضح التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 42.25مليار  جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 32.75 مليار جنيه جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.

واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 43.25  مليار جنيه  وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري

وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 22 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 20.5 مليار جنيه.

وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 5سنوات بقيمة تبلغ 750 مليون جنيه

اقتراض في 3 أشهر


وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

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