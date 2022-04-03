ليهم فضل عليّ..أمير كرارة: «طارق نور وميلاد أبي رعد علموني إزاي أبقى مذيع»|فيديو

كشف النجم أمير كرارة، عن أول شخص اكتشفه وأظهره على شاشات التلفزيون، قائلا: "طارق نور أنا بحبه جدا وصاحب فضل كبير عليا بعد ربنا، وأنا مسميه المدرسة وهو مدرسة وفى ناس كتير بتطلع وتروح وتختفي وتقفل وطارق نور هو طارق نور وهو اللي اكتشفني أول واحد".

وروى الفنان أمير كرارة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامي اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، كواليس تعرفه على الاعلامي طارق نور قائلا: "كنت بعمل اعلان عربية وأنا بعمل الاعلان عرفت أني في الاستديو بتاع شركة طارق نور وقلدته، ولقيته واقف بره بيضحك، وبعد خمس دقائق بعت لي وقالي عايزك تعمل برنامج".

وأكد النجم أمير كرارة، أن طارق نور حقق نقلة كبيرة فى التلفزيون وشكل البرامج، كما أشاد بالمخرج ميلاد أبي رعد، متابعا: "كان معانا المخرج العظيم اعتبره أحسن مخرج برامج في الوطن العربي ميلاد ابي رعد اخويا وحبيبي وهو وطارق نور كان لهم فضل كبير عليا، وميلاد هو اللي علمني أزاي اقعد على كرسي مذيع وأحاور".