مريضة سرطان كسبت 100 ألف جنيه.. مي: والدي ووالدتي متوفين وأعيش مع خالي.. فيديو

عرضت برنامج " كلام ذهب " المذاع علي قناه " المحور " حاله مواطنة تسمي مي مريضة بالسرطان .

قالت مي ، أنها مريضة بالسرطان في الرقبة ، لافتة إلي أنها مريضة منذ سنتين وتتعاطي الأن علاج الكيماوي ووالدها ووالدتها متوفيين مؤكدة أنها تعيش هي واخين لها مع خالها .

وأوضحت مي ، أنها لم تشاهد والدها وتوفي قبل ولدتها ووالدتي توفت وانا عندي 5 سنين ، لافتة إلي أنها تتلقي علاج الكيماوي منذ شهر 12 الماضي وشعرت بأعراض الكيماوي .

ومن جانبه قام مقدم برنامج " كلام من ذهب " الإعلامي طارق علام بأعلانا فوزها بـ 100 ألف جنيه بسبب أجابتها إلي العديد من الأسئلة وهي مقدمة كـ هدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .