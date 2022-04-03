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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشركة العامة للصوامع: هذا الموسم لتوريد القمح إستثنائي

صوامع
صوامع

قال المهندس كمال هاشم الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع؛ إن هذا الموسم إستثنائي للقمح لأننا بدأنا في التوريد من 01/04 حتى 31/08 وهذه أطول فتره توريد ؛ وتم فتح أكثر من 400 موقع على مستوى محافظات الجمهوريه جاهزين لإستلام القمح المحلي .

أضاف كمال هاشم في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز ؛ أن تم تطوير الشون ورصف أرضها بالكامل ونحن نعتبرها نقطة تجميع وليست تخزين بمعنى بعد التجميع يذهب مباشرة للصوامع  .

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع؛ أن في حاله إمتلاء الشون و الصوامع يتم صرف للمطاحن من هذه المواقع المليئة  بالقمح  تجنبا للهدر ؛ فنحن بفضل الله نستطيع المحافظة على المحصول لأكثر من سنة .

أشار الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع؛ إلى أن سيتم تفعيل منظومة ربط الصوامع على مستوى الجمهورية لكي يتم بتحكم فيها مركزيا. 

الشركة العامة للصوامع توريد القمح إكسترا نيوز القمح رمضان 2022

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