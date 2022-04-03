الشركة العامة للصوامع: هذا الموسم لتوريد القمح إستثنائي

قال المهندس كمال هاشم الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع؛ إن هذا الموسم إستثنائي للقمح لأننا بدأنا في التوريد من 01/04 حتى 31/08 وهذه أطول فتره توريد ؛ وتم فتح أكثر من 400 موقع على مستوى محافظات الجمهوريه جاهزين لإستلام القمح المحلي .

أضاف كمال هاشم في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز ؛ أن تم تطوير الشون ورصف أرضها بالكامل ونحن نعتبرها نقطة تجميع وليست تخزين بمعنى بعد التجميع يذهب مباشرة للصوامع .

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع؛ أن في حاله إمتلاء الشون و الصوامع يتم صرف للمطاحن من هذه المواقع المليئة بالقمح تجنبا للهدر ؛ فنحن بفضل الله نستطيع المحافظة على المحصول لأكثر من سنة .

أشار الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع؛ إلى أن سيتم تفعيل منظومة ربط الصوامع على مستوى الجمهورية لكي يتم بتحكم فيها مركزيا.