اخبار التوك شو | مواعيد جديدة للقاح كورونا.. وأحمد موسي يكشف كواليس عن حكم الإخوان

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إلهام شاهين عن تعرضها للهجوم بسبب "بطلوع الروح": "زهقت وبطلت أرد".. فيديو

ردت الفنانة إلهام شاهين، على منتقدي مسرحية "المومس الفاضلة"، قائلة: "الجهل بقى، إنهم قالوا بيتكلموا في الجنس، رغم إنها بتتكلم عن العنصرية، مش بتتكلم خالص في أي حاجة فيها جنس، بس مفيش ثقافة! إلهام شاهين عاملة لهم قلق".

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "عندي مشاكل مع الإخوان، سجنت لهم حد وقفلت لهم قناة بحكم المحكمة، وده حكم تاريخي، بسبب عدم غلق قناة في التاريخ، وواضح إن في تار، وكل ما بقول حاجة لازم تتهاجم من غير ما يشوفوا فيها إيه".

أمير كرارة: "مراتي متعرفش بكسب أيه لحد النهارده..وهذا أول شخص اكتشفني".. فيديو

كشف النجم أمير كرارة، أن زوجته حتى الآن، لا تعرف دخله من الأعمال الفنية، قائلا "مش بخاف من الحسد بس مش بقول لحد على أجري ومراتي لحد النهارده متعرفش أنا بأخذ أيه ولا عندي أيه حتى الآن".



خيانة عظمى..إلهام شاهين: اللي نشر صور عيد ميلادي خرّجته من حياتي |فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل تعرضها لما وصفته لـ"الخيانة العظمي" بسبب نزول حفل عيد ميلادها على السوشيال ميديا.

وقالت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "صور عيد الميلاد نزلت من غير علمي، وصفحتي الشخصية معليهاش صورة واحدة، كان في حد غلطة في حياتي وخرجته من حياتي لما نشر الصور".





احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

ردت الفنانة إلهام شاهين، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن "تحترم عمرها وتحتشم"، قائلةً: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".



مجرم.. أحمد موسى : خيرت الشاطر أخطر رجل في الجماعة الإرهابية |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم بدء مسلسل الاختيار 3 بعرض تفاصيل مذبحة رفح الأولى في عام 2012.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن المجرم خيرت الشاطر اخطر رجل في الجماعة الإرهابية وهو العقل القاتل المجرم".



أحمد موسى: جماهير ليفربول تدعم محمد صلاح.. ومدرب السنغال يدعي كذبًا حسن استقبال المنتخب|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح خرج اليوم بديلا في مباراة ليفربول بالدوري الانجليزي، والجمهور كان يصفق لـ محمد صلاح بشكل كبير لرفع الروح المعنوية له.



فوق 65 سنة.. الصحة: هذه الفئات متاح لها تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا|فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن وباء كورونا لم ينته حتي الآن ونتعامل مع فيروس كورونا باستراتيجية معينة تختلف عن الصين واستراتيجية الصين هي 0 إصابات وبالتالي تلجأ إلي الإغلاق الكامل لتنفيذ هذه الاستراتيجية .

